Amerika'nın terör örgütü PKK'ya silah yardımlarını organize eden ve teröristlerin "Kara Kutusu" olarak bilinen Cudi Amed, 5 Şubat'ta Suriye'nin Haseke kentinde öldürüldü. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesi güncellendi. Son güncellemede kırmızı listeye terör örgütü PYD-YPG liderinden Salih Müslim de eklendi

Terör örgütü PKK'nın "kara kutusu" etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki istihbarat sorumlusu ve gölge elebaşlarından "Cudi Ahmed" kod adlı terörist Haseke'de öldürüldü.



Cudi Amed, Amerikalı yetkililerle Haseke'deki askeri kampta 5 Şubat'ta görüşmüştü. Görüşmenin ardından 4 korumasıyla birlikte Ebu Raseyn bölgesindeyken çatışma çıktı. Amed ile 2 korusuması olay yerinde öldü.



Türkiye'deki pek çok saldırıda Cudi Amed kod adlı teröristin parmağı vardı. Ahmed Suriye'de terör örgütü PKK'nın hem istihbarat hem de Amerika'nın verdiği silah sevkiyatını yapan kişiydi.



Diyarbakır doğumlu terörist 2012 yılında Kandil'den bölgeye gönderilmişti.



Bu arada İşçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesi de güncellendi. Son güncellemede kırmızı listeye terör örgütü PYD-YPG lideri Salih Müslim eklendi. Daha önce yeşil listede olan Mihraç Ural da kırmızı listeye yükseltildi.



ulusal.com.tr