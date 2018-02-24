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Salih Müslim Prag'da ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eş başkanı Salih Müslim Prag Marriot Hotel'de ortaya çıktı

Salih Müslim Prag'da ortaya çıktı

Afrin operasyonunda terör örgütü PYD/PKK'nın büyük darbe almasından sonra korkuya kapılan PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'in nerede olduğu belli oldu. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kırmızı listede arananlar arasında yer alan Salih Müslim'in, Prag Marriot Hotel'de olduğu ortaya çıktı.

Sürekli korkudan yer değiştiren Salih Müslim'in Prag Marriot Hotel'de iki toplantı yaptığı anlaşıldı. 

Terör örgütü elebaşının bu korkak tavırları PYD/PKK'nin bir çıkmazda olduğu ve sonunun geldiği şeklinde yorumlandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pyd #pkk #suriye #salih muslim #prag
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