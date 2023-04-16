Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen: Türk vatandaşlarını mutlu edecek açıklamalar yaptı

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

# dünya
Son Güncelleme:
Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen: Türk vatandaşlarını mutlu edecek açıklamalar yaptı - Resim: 1 1 3

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen: Türk vatandaşlarını mutlu edecek açıklamalar yaptı - Resim: 2 2 3

Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen: Türk vatandaşlarını mutlu edecek açıklamalar yaptı - Resim: 3 3 3

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA