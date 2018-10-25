Suriye'den Türkiye'ye dostluk mesajı geldi. Baas Partisi Halep Sorumlusu Faysal Azoz, Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazır olduklarını söyledi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu ile Suriye'de görüşen Azoz, emperyalizme ve teröre karşı Suriye'nin kazandığını ifade etti.

Şam'dan Ankara'ya dostluk mesajı geldi.



Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın partisi Baas Partisi'nin Halep Sorumlusu Faysal Azoz, Türkiye ilişkileri düzeltmeye hazır olduklarını söyledi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu Suriye Devlet Orkestrası'nın davetiyle Suriye'ye gitti. Ziyaretler 17 ila 21 Ekim tarihleri arasında yapıldı.



Özdil ile İlhamoğlu, burada siyasi ve sanatsal temaslarda bulundu.

"Daha çok siyasi görüşmeleri Elif İlhamoğlu halletti ben akşama kadar sınavdaydım. Bayağı yoğundu . Hemen hemen her enstrümandan sınava giren kişi vardı."



Temaslar kapsamında Vatan Partisi yetkilileri, Baas Partisi Halep sorumlusu Faysal Azoz ile görüştü. Azoz, Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazır oldukları mesajını Vatan Partisi aracılığıyla verdi.

"Halep'in Baas temsilcileri bizleri kardeş parti olarak görüyor dost olarak görüyor ve Türk Milletine olan mesajlarını da bizlerin üzerinden vermeye çalışıyorlar. Araya giren soğukluğun bir an önce gidermemiz gerekiyor. Bu konuda Vatan Partisi'ne çok iş düşüyor."







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