Şam yönetimi: Tek ordu, tek hükümet, tek Suriye

ŞAM YÖNETİMİNDEN “TEK SURİYE” VURGUSU

Şam yönetimi, YPG ile olan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Tek Suriye, Tek Ordu, Tek Hükümet” vurgusu yaptı. Suriye hükümeti, ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü konusunda SDG ile işbirliğine açık olduklarını fakat her türlü bölünme ya da federalizm biçimini ise kesinlikle reddettiklerini belirtti.

KRİTİK TOPLANTI SONRASI SERT AÇIKLAMA

Suriye’de kritik toplantı sona erdi. Şam yönetimi ve YPG arasındaki görüşmelerde tansiyon yükseldi. Suriye hükümeti görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamayla adeta YPG’ye ültimatom verdi. Suriye hükümeti açıklamasında "Tek Suriye, Tek Ordu, Tek Hükümet" ilkesine bağlılığımızı yineliyor ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüyle çelişen her türlü bölünmeyi ya da federalizmi kesinlikle reddediyoruz'' dedi.

10 MART MUTABAKATI HATIRLATILDI

Şam yönetimi açıklamasında terör örgütü YPG liderliğindeki SDG ile 10 Mart’ta imzalanan anlaşmaya dikkat çekti. SDG ile ülkenin birliği ve bütünlüğü konusunda iş birliğine hazır olduklarını yineledi. Açıklamada Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü tehdit eden türlü bölünme ve federalizm talepleri ise kesin bir dille reddedildi.

10 Mart anlaşmasının gecikmesinin ulusal çıkarlara zarar verdiğine dikkat çeken Şam yönetimi, Suriye Devleti’nin resmi kurumlarıyla birlikte artık ülkenin kuzeydoğusuna geri dönme vaktinin geldiğini ifade etti.

SURİYE ORDUSUNA KATILIM ÇAĞRISI

Açıklamada SDG içindeki Suriyeli militanların Suriye ordusuna bireysel olarak katılmalarından memnuniyet duyulacağı belirtildi. Bölücü projelere veya yabancı gündemlere bahis oynandığı takdirde kaybedileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca örgüte kapsamlı bir Suriye ulus devleti projesine katılım çağrısı yapıldı.



Açıklama dün başkent Şam’da Başkanlık sarayında SDG ve Suriye hükümeti temsilcileri arasında yapılan toplantı sonrası yapıldı.

ANHA haber ajansına göre Suriye tarafını Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Servisi Başkanı Hüseyin Selame temsil etti. SDG heyeti ise Mazlum Abdi, PYD başkanlık kurulu üyesi Foza Yusuf, Sözde Özerk yönetim Dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed ve PYD yetkilisi Ebid Hamid Mihbaş’tan oluştu. Toplantının ana gündemi 10 Mart’taki anlaşma maddelerinin uygulanmasında gelinen aşama oldu.

ABD’Lİ TEMSİLCİ ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYE KATILMADI

Toplantıya ABD Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve Fransa’nın Suriye yetkilisi Jean-Baptiste Faivre’nin de katılacağı bildirilmişti. Ayrıca Barrack, Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında üçlü özel bir toplantının yapılacağı iddia edilmişti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Şam ve YPG arasındaki temel anlaşmazlıklardan kaynaklı bu üçlü toplantı yapılmadı. Barrack, Şara ile Abdi olmadan bir görüşme yaptı. Ayrıca toplantıda herhangi bir Fransız temsilcisi de yer almadı.

SDG’NİN TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Suriye Tv ise görüşmeyle ilgili SDG’nin Suriye ordusuna bir bütün olarak katılma talebinde ısrar ettiğini ayrıca ademi merkeziyetçilik talebini yinelediğini aktardı. Suriye tarafının ise bu talep ve ısrarları bütünüyle reddettiğini kaydetti.