Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında bombalar patladı

Suriye'nin başkenti Şam'da, resmi temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konakladığı otelin yakınlarında iki ayrı patlama meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında bombalar patladı
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Yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre, Şam’ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bombalar infilak etti. Can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi.

PATLAMA ANINDA MACRON SARAYDAYDI

Büyük paniğe yol açan patlamanın, Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konakladığı otelin oldukça yakınındaki bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.

Güvenlik kaynakları, patlama sırasında Emmanuel Macron'un otelde bulunmadığını, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile resmi görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğunu belirtti. Patlamanın ardından Macron'un bulunduğu saray çevresinde ve kaldığı otel bölgesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

ŞAM'DA BOMBALI TERÖR DALGASI SÜRÜYOR

Başkent Şam, son günlerde peş peşe gelen bombalı saldırılarla sarsılıyor. Bu olaydan kısa süre önce, 2 Temmuz’da da Şam’ın tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerinde, Adalet Sarayı'nın hemen yanındaki bir kafede bombalı terör saldırısı düzenlenmişti. O hain saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi ise yaralanmıştı. Yaşanan bu son patlamayla birlikte şehirdeki terör alarmı en yüksek düzeye ulaştırıldı.

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