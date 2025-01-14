Şam'dan Ankara'ya ilk ziyaret! Geçici yönetimden üst düzey heyet geliyor
Suriye'den bir heyet Türkiye’ye geliyor. HTŞ liderliğindeki geçici yönetimin Dışişleri ve Savunma bakanları ile istihbarat şefi, yarın Ankara'da olacak.
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Suriye'deki yeni yönetimden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret yarın yapılacak.
Ahmet Şera liderliğindeki Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab, yarın Ankara'da olacak.
Ziyaret kapsamında, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel iş birliği konularında görüşmeler yapılacak.
Geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye'yi yarın ziyaret ederek yeni Suriye yönetimini temsil edeceğiz" dedi.