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Sami Boydak altınlarla yurt dışına çıkarken yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik davada, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Boydak, yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla umreye gitmek isterken havalimanında gözaltına alındı.

Sami Boydak altınlarla yurt dışına çıkarken yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik davada tutuksuz yargılanan ve 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Sami Boydak, umreye gitmek için Kayseri Havalimanına geldi.

Dış hatlar giden yolcu bölümündeki polis noktasında, Boydak'ın çantası ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen bin 59 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gremse altın ile 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulundu.

Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten gözaltına alındı.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmayan Boydak'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sami Boydak #fetö #kayseri
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