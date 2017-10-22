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Şamil Tayyar, Vatan Partisi’ni hedef aldı

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, darbeci generalin kardeşi Şaban Dişli'nin başdanışmanlıktan istifa etmediğini, ettirildiğini açıkladı. Tayyar, açıklamalarında Amerika destekli FETÖ darbe girişimine karşı direnen Vatan Partisi ile Türk ordusunu da hedef aldı.

Şamil Tayyar, Vatan Partisi’ni hedef aldı

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Şaban Dişli'nin istifasının perde arkasına ilişkin konuştu.

Dişli'nin başdanışmanlıktan istifa etmediğini, ettirildiğini söyleyen Tayyar, istifada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iradesinin esas olduğunu belirtti. 

Tayyar, Şaban Dişli'nin kardeşi eski general Mehmet Dişli'nin darbe girişiminin kritik isimlerinden olmasından dolayı parti içinde tepki topladığını da ifade etti.

Dişli'nin AKP Genel Başkanı Başdanışmanı yapılmasının da bir hata olduğunu kaydeden Tayyar "Hatanın neresinden dönersen kârdır" dedi.

"PERİNÇEKÇİLER YERLEŞİYOR"

Gazete Haber Türk'e konuşan AKP'li vekil, Amerika destekli darbe girişiminin bozguna uğratılmasında büyük payı olan Vatan Partisi'ni de hedef aldı, FETÖ'nün kumpaslarını savundu. Tayyar, "Devlet içinde FETÖ’den boşalan yere Perinçek tayfası yerleşmek istiyor. Türkiye “FETÖ’nün alternatifi ETÖ” gibi bir açmazla karşı karşıya. Ergenekon Terör Örgütü’nü kastederek söylüyorum. Perinçek, bir süredir FETÖ mücadelesi adı altında milliyetçi ve muhafazakâr kadroların tasfiyesiyle kendi yandaşlarının devlet içerisinde hızlı bir şekilde konumlandığını görüyor. Bunu bir yerde kuluçka dönemi olarak adlandırıyor ve iyice olgunlaşıncaya kadar AKP’ye çok fazla laf söylemeyerek kamuoyunu yatıştırma gayreti içinde hareket ediyor. Ben bunun çok stratejik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Daha sonraki süreçte bu yapı AKP’yi tasfiye etmek için harekete geçecek" dedi.

TAYYAR, AKAR'I HEDEF ALDI

AKP'li Tayyar, sadece Perinçek'i değil, Türk ordusunu da hedef almaktan kaçınmadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın darbe sırasında taraf değiştirebileceğine dair şüpheler olduğunu iddia etti. Tayyar, "Kafamda soru işaretleri var ve bunlara cevap arıyorum. FETÖ’cü subayların 15 Temmuz görevlendirmesine ilişkin, mahkemeye de intikal eden bir liste var. Bu listede Genelkurmay Başkanı’nın ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı’nın karşılığı boş bırakılmış. Bunlar muhtemelen darbe gecesi Genelkurmay Başkanıyla görüşecekler, ikna ederlerse hareketin başına geçirecekler, ikna edemezlerse de tutuklayacaklardı. Zannediyorum FETÖ cuntası başlarına bir üst düzey komutanı getirmek istedi. Akıllarına ilk gelen de Genelkurmay Başkanı oldu. Bu talebi ilettiklerinde Genelkurmay Başkanı’nın tavrının ne olduğuyla ilgili çok çelişkili bazı bilgiler yansıyor" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #şamil tayyar #vatan partisi #şaban dişli #mehmet dişli #hulusi akar #fetö #Eto #ergenekon
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yüksel - 4 gün önce
şamil tayyar ve cem küçük öz fetocudu bunların deşifre edilmesini ulusalcilardan bekliyoruz
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M.Şahin Erbay - 4 gün önce
Ergenekon-Balyozda ABD nin yapmak istediğini bir kitap yazıp yapmaya kalktı. Bu provokasyon kitabı ile bu kişi, Türk ordusunu tasfiyeyi amaçladı ve hala Fetö'cülerin yanına gönderilmedi.
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Adil Aydın - 3 gün önce
şamil, şeytan gibi hilekar, abd'nin kin ve nefretini kusuyor.
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Adil Aydın - 3 gün önce
tayyar, Türk Milleti için tehlikeli, abd'nin yedek fetö elemanı.
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