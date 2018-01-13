AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar 697 sayılı KHK ile göreve iadeleri değerlendirdi. Tayyar yaptığı açıklamada, 'Mor Beyin' mağduru bin 823 kişinin göreve iade edilmesini "bu mor beyin işi bana çok masum gelmiyor!" dedi

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar 697 sayılı KHK ile göreve iadeleri değerlendirdi



Şamil Tayyar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Araştırdıkça bu mor beyin işi bana çok masum gelmiyor! Aralarında fetöcü olduğunu itiraf eden ve fetöcü olduğuna dair şüphe götürmeyen isimler de var. Acaba ortaya karışık, mağdurlar listesine ekleme mi yapıldı? Tıpkı 1803 polis adayında olduğu gibi." diye yazdı.



Tayyar, "15 Temmuz öncesi 1803 polis adayı fetöcü diye atıldı. İşlemi yapan Polis Akademisi 'istihbarat raporuna göre yaptık' dedi. Emniyet İstihbarat Dairesi, 'biz 600 kişilik liste verdik' dedi. O halde 1203 kişi nasıl eklendi? Mor beyin listesi aynı riski taşıyor mu araştırılmalı." dedi.







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