banner965
İptal haberleri art arda geliyor
İptal haberleri art arda geliyor
Şamil Tayyar'dan 679 sayılı KHK yorumu
Şamil Tayyar'dan 679 sayılı KHK yorumu
ABD'den önemli İran kararı
ABD'den önemli İran kararı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

Şamil Tayyar'dan 697 sayılı KHK yorumu: Bu Mor Beyin bana masum gelmiyor

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar 697 sayılı KHK ile göreve iadeleri değerlendirdi. Tayyar yaptığı açıklamada, 'Mor Beyin' mağduru bin 823 kişinin göreve iade edilmesini "bu mor beyin işi bana çok masum gelmiyor!" dedi

Şamil Tayyar'dan 697 sayılı KHK yorumu: Bu Mor Beyin bana masum gelmiyor

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar 697 sayılı KHK ile göreve iadeleri değerlendirdi

Şamil Tayyar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Araştırdıkça bu mor beyin işi bana çok masum gelmiyor! Aralarında fetöcü olduğunu itiraf eden ve fetöcü olduğuna dair şüphe götürmeyen isimler de var. Acaba ortaya karışık, mağdurlar listesine ekleme mi yapıldı? Tıpkı 1803 polis adayında olduğu gibi." diye yazdı.

Tayyar, "15 Temmuz öncesi 1803 polis adayı fetöcü diye atıldı. İşlemi yapan Polis Akademisi 'istihbarat raporuna göre yaptık' dedi. Emniyet İstihbarat Dairesi, 'biz 600 kişilik liste verdik' dedi. O halde 1203 kişi nasıl eklendi? Mor beyin listesi aynı riski taşıyor mu araştırılmalı." dedi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #şamil tayyar #679 sayılı KHK #AKP #mor beyin mağduru
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu
Sonraki Haber
New York borsası rekorla kapandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.