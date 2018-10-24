AKP Gazianetep Milletvekili Şamil Tayyar açıklamalarda bulundu. Tayyar, AKP'nin "karşı devrim" partisi olduğunu söyledi.

TGRT'de Atilla Türker ile Ayrıntılar programına yayına katılan AKP Gazianetep Milletvekili Şamil Tayyar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tayyar, AKP'nin "karşı devrim" partisi olduğunu söyledi.



"Atatürk'ün birbiriyle çelişen en az 100 tane açıklamasını ortaya koyarım" diyen Tayyar, daha sonra "Atatürk'le sorunumuz yok, yanlışlarını ifade ediyoruz" dedi.



"Çok açık bir şekilde söylüyorum AK Parti bir karşı devrim partisidir. Türkiye'de toplumun değeleriyle çelişen ve bu formatlama girişimine karşı oluşturulmuş bir siyasi harekettir. Ve bu siyasi hareket toplumuyla bütünleşmiş onun hassasiyetleri üzerine siyaset inşa ediyor. bunu yaparken tarihiyle geçmişiyle kültürüyle barışıyor." ifadelerini kullandı.