Samsun, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Tokat ve Sinop'ta Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri düzenlendi

Samsun, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Tokat ve Sinop'ta Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş gerçekleştirildi.

Samsun'da Valilik, Havza Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında Havza Atatürk Evi önünde toplanan grup, Türk bayrakları ve dövizlerle ilçe stadına kadar yürüdü.

Kortejin önünde 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı gençler tarafından taşındı.

Etkinliğe akülü engelli arabasıyla katılan Yücel Coşkun, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler anısına düzenlenen yürüyüşte yer almanın onurunu yaşadığını söyledi.

İlçe stadındaki anma programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Metin Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Zaferler ve destanlarla dolu tarihimiz bir o kadar da acı ve trajedi ile dolu. İnsanlar tarihinde, geleceğini ve geçmişini arar. Bizim tarihimizde Çanakkaleler var, Sarıkamışlar var. Bu vatan şehitler yurdu ve şehitler, bu vatanın adeta birer manevi tapusudur." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karaelmas da şehitlere rahmet diledi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Havza'nın cumhuriyet tarihindeki önemine değinerek, "Cumhuriyetin ilk kıvılcımlarının yakıldığı ilçede böylesi anlamlı bir programın yapılması, bizler için çok önemli." diye konuştu.

Okunan duayla sona eren etkinlikte Kızılay çadırında çorba ikramında bulunuldu.



Çorum

Çorum'daki Atatürk anıtı önünde toplanan vatandaşlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtıldı.

Öğrenciler, dev Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afişi taşıdı.

Gazi Caddesi'ndeki Şehitlik'e kadar yürüyen grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Sarıkamış Harekatı'nın hafızalarda yer almış ölümsüzlük destanı olduğunu ve bu destanın gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Eğer, "Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde yürüyen Mehmetçik'in bu acı destanı, bir fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar birlik ve kardeşlik dersidir." diye konuştu.

Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Törene Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Kastamonu

Kastamonu'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara bere, atkı ve eldiven verildi.

Türk bayraklarıyla Kastamonu Kalesi'ne kadar yürüyen grup, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okuyarak dua etti.

Vali Yaşar Karadeniz, vatanın atalardan emanet olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Atalarımız bize bu vatanı hangi şartlarda emanet ettiler, onu da iyi düşünmemiz gerekiyor. İşte Sarıkamış, bu yüzden çok önemlidir. Bugün her türlü hava koşullarında muharebe yapma imkanına sahip güçlü bir ordumuz var. Dünyanın en güçlü ordularından birisi, Türk milletinin ordusudur.

Sarıkamış, o günle bu günü kıyaslamak açısından çok önemli. Bu günün kıymetini hepimiz iyi bilmeliyiz."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de ülke üzerinde oyunlar oynanmak istendiğini ifade ederek, "Sarıkamış neyse Çanakkale odur. Kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz ruhuyla verdiğimiz mücadele aynı istiklal ve istikbal mücadelemizin birer tezahürüdür. Türk yurdu üzerinde oyunlar bitmiyor. Buna milletçe en güzel cevabı her ortamda her vesileyle veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş de Türk milletinin destan yazmaya devam ettiğini söyledi.

Geçmişte olduğu gibi halen Türk milleti üzerindeki oyunların sürdüğünü dile getiren Babaş, "O zaman olduğu gibi şimdi de aynı mihraklar bizimle uğraşmaya devam ediyor. Aynı kararlıklık, aynı azim, aynı cesaret, aynı toprağa, millete, bayrağa olan bağlılığımız nedeniyle kimse bizi bu birliğimizden geri çeviremiyor." dedi.



Yürüyüşe İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Çankırı

Çankırı'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen vatandaşlar, dağıtılan Türk bayraklı bere ve atkıları takarak Anıt Alanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hamdi Bilge Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış için söylenecek çok söz olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın büyük bir dram aynı zamanda da büyük bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Aktaş, şunları dile getirdi:

"Orada isimsiz çok kahraman yatıyor. İnsanlarımızın çoğu hastaneye gidip iğne vurulmaktan dahi çekinir ama vatanı, dini, milleti, devleti için bir sıkıntı ortaya çıktığı anda seve seve canını verir. İşte böyle bir toplumun fertleriyiz. Sarıkamış'ın ruhu hala içimizde yaşıyor ve yaşamaya da devam edecektir."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci de yaklaşık 103 yıl önce vatanı müdafaa etmek için şehit olan askerleri andıklarını söyledi.

Şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Gerginci, "Bundan sonraki dönemlerde de vatanımızı, milletimizi zaptetmek isteyen, kontrol altına almak isteyen hiç kimseye müsaade etmeyeceğiz, şehitlerimizi de unutmayacağız." dedi.

Yürüyüşe AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Tokat

Tokat'ta vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Gaziosmanpaşa Stadyumu'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, Garnizon Şehitliği'ne giderek dua etti.

Yürüyüşe Vali Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Ahmet Erdem ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Sinop

Sinop'taki Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlara, Türk bayrağı, bere, eldiven ve atkı dağıtıldı.

Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı'ndan Şahin Tepesi'ne kadar yürüyen grup, şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Vali Hasan İpek, törende yaptığı konuşmada, 103 yıl önce şehit olan atalarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Şehit kanlarıyla sulanmış vatana sahip olmanın gururunu tarih boyunca yaşadıklarını ve yaşamaya da devam ettiklerini vurgulayan İpek, "Aziz şehitlerimiz, ülkeleri için canlarını seve seve verdiler. Biz de onlar sayesinde tarih boyunca her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bir vatana sahip olmanın gururunu yaşadık. Bu gururu şu an yaşıyoruz, inşallah dünya var olduğu sürece yaşayacağız. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

- Amasya

Amasya'daki Saraydüzü Kışlası önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Şehzadeler Geziyolu'na kadar yürüdü.

Vali Osman Varol, yaptığı konuşmada, "Ecdadın o kahraman çocukları eksi 45 derecede nereye yürüdüklerini sorgulamadan sadece vatan uğruna yürüdü." dedi.

Çocukların ecdatlarını unutmamaları gerektiğini belirten Varol, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi gördüğümde çok ciddi umut taşıyorum. Bu toplum çok sıkıntılar yaşadı, hepsinin karşısında dimdik duruyor. Eğer bugün belirli bir standartta huzur içinde yaşıyorsak bu kahraman ecdadın sayesinde yaşadığımızı unutmamamız lazım. Biz ne yaparsak yapalım, onların hakkını ödeyemeyiz. Vatanımızın huzuru için, bizlerin güvenliği için canını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

Katılımcılara çay ve simit ikramının yapıldığı etkinlik, okunan duayla sona erdi.