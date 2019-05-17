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Samsun'da 19 Mayıs buluşması

19 Mayıs'ın 100'ncü yılında Samsun'daki kutlama ve törenlerde iktidar ve muhalefet bir arada olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan davetiyle gerçekleşecek buluşmaya, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Perinçek de katılacak.

Samsun'da 19 Mayıs buluşması

İktidar ve muhalefet Samsun'daki 100. yıl buluşmasında olacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, törenlere Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildi.

Türkiye, 19 Mayıs'ın 100'ncü yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşlediği Samsun'da bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenecek resmi törenlerde olacağı açıklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de törenlere katılacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise törene katılmayacak. 

Bahçeli'nin Samsun'daki programa katılmayacağı, 19 Mayıs'ı Ankara'da geçireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığınca, Samsun'da düzenlenecek kutlama törenine Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Vatan Partisi Öncü Gençlik, Türkiye Gençlik Birliği de davet edildi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #samsun
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