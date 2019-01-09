Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü El Kaide şüphelisi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışma sonucu Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde belirlenen adrese özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.



Operasyonda, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed A.B. gözaltına alındı.



Afganistan'da El Kaide terör örgütü içinde yer aldığı ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.