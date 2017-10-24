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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen, aralarında avukat ve emekli öğretmenin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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