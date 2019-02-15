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Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 kişi gözaltında

IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 5'i Irak, biri Ürdün uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 kişi gözaltında

Samsun'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 5'i Irak, biri Ürdün uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #ışid #gözaltı
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