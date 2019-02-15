IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 5'i Irak, biri Ürdün uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 5'i Irak, biri Ürdün uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.