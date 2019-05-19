19 Mayıs'ta iktidar ve muhalefet Samsun'da bir araya geldi; birlik mesajı verildi. Tütün İskelesi'ndeki törenlere partilerin Genel Başkanları katıldı. Törende gösteri yapan Solo Türk göz doldurdu. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı. BBP, ANAP ve DSP liderlerinin de katıldığı tören sonrası hatıra fotoğrafı çekildi.

19 Mayıs'ın 100. Yılını Atatürk'ün kararlılığı ve cesaretiyle karşılıyoruz. Başı dik ve üreten Türkiye için varız. pic.twitter.com/M5L0ci7FKX — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) 19 Mayıs 2019

Bugün 19 Mayıs. Atatürk bugün milli mücadeleyi başlattığı Samsun'a ayak bastı. O günün üzerinden bir asır geçti. Tüm yurttaki törenler Samsun'da taçlandı.19 Mayıs'ın 100. yıldönümünde Türkiye, Samsun'a akın etti. Devlet erkanı da oradaydı. İktidar ve muhalefet Tütün İskelesi'ndeki törende buluştu.Cumuhrbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu törene katılan isimlerdi.Erdoğan, liderlerin ellerini tek tek sıktı. Birlik beraberlik mesajı verildi.İstanbul'dan yola çıkan gemi Samsun'da karşılandı. Kutlamalarda Atatürk ve silah arkadaşlarını temsilen Tütün İskelesi’nden karaya Türk bayrağı çıkarıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla törenler başladı.Solo Türk'ün gösterisi büyük beğeni topladı. Vatandaşlar o anları telefon kameralarıyla ölümsüzleştirdi.Solo Türk'ün unutulmaz gösterisinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı.Erdoğan, "Aslında ismi, bayrağı, coğrafyası değişmiş olsa da bizim devletimiz hep tektir." dedi. Tören sonunda liderler hatıra fotoğrafı çektirdi. Genel Başkanlar burada bir kez daha el sıkıştı.Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Erdoğan, "Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek Türkiye'yi daha ileri taşıyalım." diye yazdı.