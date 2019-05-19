19 Mayıs'ta iktidar ve muhalefet Samsun'da bir araya geldi; birlik mesajı verildi. Tütün İskelesi'ndeki törenlere partilerin Genel Başkanları katıldı. Törende gösteri yapan Solo Türk göz doldurdu. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı. BBP, ANAP ve DSP liderlerinin de katıldığı tören sonrası hatıra fotoğrafı çekildi.

Bugün 19 Mayıs. Atatürk bugün milli mücadeleyi başlattığı Samsun'a ayak bastı. O günün üzerinden bir asır geçti. Tüm yurttaki törenler Samsun'da taçlandı.19 Mayıs'ın 100. yıldönümünde Türkiye, Samsun'a akın etti. Devlet erkanı da oradaydı. İktidar ve muhalefet Tütün İskelesi'ndeki törende buluştu.Cumuhrbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu törene katılan isimlerdi.Erdoğan, liderlerin ellerini tek tek sıktı. Birlik beraberlik mesajı verildi.İstanbul'dan yola çıkan gemi Samsun'da karşılandı. Kutlamalarda Atatürk ve silah arkadaşlarını temsilen Tütün İskelesi’nden karaya Türk bayrağı çıkarıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla törenler başladı.Solo Türk'ün gösterisi büyük beğeni topladı. Vatandaşlar o anları telefon kameralarıyla ölümsüzleştirdi.Solo Türk'ün unutulmaz gösterisinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı.Erdoğan, "Aslında ismi, bayrağı, coğrafyası değişmiş olsa da bizim devletimiz hep tektir." dedi.Tören sonunda liderler hatıra fotoğrafı çektirdi. Genel Başkanlar burada bir kez daha el sıkıştı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet partilerinin genel başkanlarının birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.Kalın, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin birlikte çekilen fotoğrafının altına şu mesajı yazdı:"19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'dan güzel bir kare."