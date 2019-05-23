Samsun'daki birlik fotoğrafının devamı gelecek. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi parti liderleriyle çeşitli etkinliklerde bir araya geleceğini açıkladı. Sıcak kulis bilgilerini paylaşan Kulat, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun da 7 eski Meclis başkanından oluşacağını belirtti.

"Erdoğan, liderlerle bir araya gelecek" dedi, Yüksek İstişare Kurulu'na girecek isimleri açıkladı.



Samsun'daki verilen birlik fotoğrafı siyasetin sıcak gündem maddesi. Fotoğrafa PKK'nın siyasal uzantısı HDP ve FETÖ tepki göstermişti.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Samsun'daki etkinliğe katılmamıştı.



Samsun fotoğrafı, kulislerde "Türkiye ittifakı" olarak yorumlandı. Samsun'un ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi parti liderleriyle bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Sıcak bilgiyi ise MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat paylaştı.



Ankara kulislerinde merak edilen konulardan birisi de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun hangi isimlerden oluşacağı. Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin sunduğu Başkent Kulisi programına katılan Kulat, eski Meclis başkanlarına işaret etti.





HABER: ERAY ÇELEBİ

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