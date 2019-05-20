Millî Mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun'dan tüm dünyaya "Birlik" mesajı verildi. 19 Mayıs'ın 100'ncü yılında siyasi parti liderleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Mustafa Kemal gibi hareket ediyoruz" dedi. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ise Samsun'daki birlik fotoğrafını "Aynı gemideyiz" notuyla paylaştı.

100 yıl Sonra, Samsun'da, birlik ateşi yandı. Siyasi parti liderleri 19 Mayıs'ta Türkiye'yi ve dünyayı bu fotoğrafla selamladı.



İç ve dış tehditlere karşı mücadele eden Türkiye'nin 19 Mayıs mesajı bu fotoğrafla oldu.



Samsun'da yapılan törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle mesaj verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından fotoğrafı sosyal medyadan "Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek Türkiye'yi daha ileri taşıyalım" ifadeleri ile paylaştı.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in temsili Bandırma Vapuru önünde çekilen tarihi fotoğrafa notu ise "Aynı Gemideyiz" oldu.



Yüzüncü yılda verilen tarihi görüntüleri Aydınlık, Sözcü, Yeni Şafak gazeteleri habere birinci sayfada gördü.



Aydınlık gazetesi Samsun kutlamalarını "Birlik Fotoğrafı" başlığı ile verirken Sözcü gazetesi "Kızgın Demir Milli Mücadelenin Başladığı Yerde Soğudu" dedi, "Samsun Ruhu" manşetini attı. Dünya gazetesi ise, "100. yılda birleştirici güç" ifadeleri ile gördü.





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