Samsun merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun, İstanbul ve Bursa illerini kapsayan eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK: LİSTEDE YOK YOK!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, suç örgütünün birçok farklı yasa dışı eyleme karıştığı belirlendi. Şüphelilerin; suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, silahla yaralama, yağma, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, alacak tahsili, kasten yaralama, tehdit ile kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi eylemleri de örgütün faaliyetleri arasında yer aldı.

Söz konusu suçlamalar doğrultusunda 14 Nisan tarihinde polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri ile İstanbul ve Bursa illerinde önceden belirlenen toplam 47 ikamet ve 6 iş yerine eş zamanlı girildi. Hedeflenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda şüpheliler yakalanırken, örgüte ait çok sayıda yasa dışı materyale el konuldu.

Emniyet güçlerinin adreslerde yaptığı aramalarda yüksek miktarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ortaya çıkarıldı. Baskınlarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 173 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 208 adet kurusıkı fişek, 1 adet muşta ve 6 adet ruhsatsız yivsiz tüfek ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 482 bin 558 adet sentetik uyuşturucu hap, 15,30 gram esrar, 80,79 gram pregabalin tozu, 53,49 gram kokain, 0,72 gram sentetik kannabinoid, 980 gram marihuana, 480 gram fubinaca ve 0,11 gram metamfetamin bulunarak muhafaza altına alındı.

TUTUKLULAR CEZAEVİNDE SORGULANDI

Soruşturma süreci şüphelilerin tamamını kapsayacak şekilde yürütülüyor. Operasyonun farklı aşamalarında ve ara yakalanmalarla cezaevine gönderilen 16 ila 17 kişilik tutuklu grubun da ifadelerinin doğrudan cezaevinde alındığı bildirildi. KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri bugün sona eren 25 şüpheli ise adli makamlara teslim edilmek üzere Samsun Adliyesine sevk edildi.

Adli süreç devam ediyor.