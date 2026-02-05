Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu: 12 gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, çevrimiçi ortamda çocukların cinsel istismarı ve tacizinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde çarpıcı bir tespitte bulundu. Ekiplerin resen yürüttüğü çalışmalarda, popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformu Telegram üzerindeki birçok farklı grupta, bir şahsın çocuk pornografisi içerikli materyallerin satışını yaptığı belirlendi.

78 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda 2 Şubat tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 78 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonun Samsun ayağında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Samsun genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6’sı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltı sürecinde rahatsızlanan bir şüphelinin ise hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.