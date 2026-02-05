Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu: 12 gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde çocuk istismarına yönelik 78 ilde operasyon başlatıldı. Telegram üzerinden yasaklı içerik sattığı belirlenen şüpheliler hakim karşısına çıkarılıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu: 12 gözaltı
Yayınlanma:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, çevrimiçi ortamda çocukların cinsel istismarı ve tacizinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde çarpıcı bir tespitte bulundu. Ekiplerin resen yürüttüğü çalışmalarda, popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformu Telegram üzerindeki birçok farklı grupta, bir şahsın çocuk pornografisi içerikli materyallerin satışını yaptığı belirlendi.

78 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda 2 Şubat tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 78 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonun Samsun ayağında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Samsun genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6’sı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltı sürecinde rahatsızlanan bir şüphelinin ise hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın! Hangi banka 2.5 milyon TL'ye ne kadar faiz veriyor?Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın! Hangi banka 2.5 milyon TL'ye ne kadar faiz veriyor?Ekonomi
Karaköy İskelesi'nde kadın cesedi bulunduKaraköy İskelesi'nde kadın cesedi bulunduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

siber suç samsun
Günün Manşetleri
Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu
Buca Belediyesi'ne operasyon
3 ilde uyuşturucu operasyonu
Farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi olabilirsiniz
İstanbul değil Marmara depremi... 10 il etkilenecek
Ekrem İmamoğlu ve 3 isim hakkında dava!
"Umut hakkı konusunda uzlaştık"
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon %2,88 arttı
Çocuk istismarı görüntülerini satın alan 47 kişi yakalandı
15 ilde siber operasyon
Çok Okunanlar
Araç sahipleri dikkat Araç sahipleri dikkat
Altında ibre aşağı döndü! Altında ibre aşağı döndü!
Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın! Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın!
76 yaşındaki kayıp adamdan acı haber geldi 76 yaşındaki kayıp adamdan acı haber geldi
7 gün boyunca sürecek! 7 gün boyunca sürecek!