Samsun merkezli çocuk müstehcenliği operasyonu: 20 şüpheli adliyede

Samsun merkezli olarak Türkiye genelinde 19 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ve geniş yankı uyandıran "çocuk müstehcenliği" operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Emniyette sorguları tamamlanan ilk grup şüpheli yargı önüne çıkarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun merkezli çocuk müstehcenliği operasyonu: 20 şüpheli adliyede
Yayınlanma: Güncellenme:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak tarihinde harekete geçti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında, Samsun merkezli 19 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İLK GRUP HAKİM KARŞISINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'sinin emniyetteki ifade ve işlem süreçleri sona erdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, kontrollerin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

2026 yılı CMK ücret tarifesi belli oldu2026 yılı CMK ücret tarifesi belli olduResmi Gazete
8 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?8 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

samsun
Günün Manşetleri
Sahte çakar kullanan sürücüye rekor ceza
Samsun merkezli çocuk müstehcenliği operasyonu
2026 yılı CMK ücret tarifesi belli oldu
“Maduro’yu sattı” iddiasına büyükelçiden yanıt
108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi
SGK İl Müdürlüğü'nde silahlı saldırı
'Türkiye’nin savunması Venezuela ve İran’dan başlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Genel af ve infaz düzenlemesi var mı?
Bakan Uraloğlu'ndan düşen Libya uçağıyla ilgili açıklama
Çok Okunanlar
O illerde yaşayanlar dikkat O illerde yaşayanlar dikkat
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
2026 yılı CMK ücret tarifesi belli oldu 2026 yılı CMK ücret tarifesi belli oldu
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!