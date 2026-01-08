Samsun merkezli çocuk müstehcenliği operasyonu: 20 şüpheli adliyede
Samsun merkezli olarak Türkiye genelinde 19 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ve geniş yankı uyandıran "çocuk müstehcenliği" operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Emniyette sorguları tamamlanan ilk grup şüpheli yargı önüne çıkarıldı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak tarihinde harekete geçti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında, Samsun merkezli 19 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İLK GRUP HAKİM KARŞISINDA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'sinin emniyetteki ifade ve işlem süreçleri sona erdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler, kontrollerin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı