Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 13 zanlı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat’ta Samsun merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları çok sayıda dijital materyale el konuldu.
4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 13 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı