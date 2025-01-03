Samsun ve İstanbul’da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Samsun ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Samsun ve İstanbul’da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Fuhşa teşvik’, ‘Aracılık etme’ ve ‘Yer sağlama’ suçlarını işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 31 Aralık tarihinde Samsun ve İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda, şüphelilere ait 7 cep telefonu da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için emniyete götürülürken, soruşturma devam ediyor.

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