Samsun'da "banka görevlisiyim" yalanıyla 750 bin liralık vurgun

Samsun'un Terme ilçesinde telefonla aradıkları vatandaşı 750 bin TL dolandıran şüpheliler, parayı izini kaybettirmek için kuyumcuda altına çevirdi ancak polis takibinden kaçamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun'da "banka görevlisiyim" yalanıyla 750 bin liralık vurgun
Yayınlanma:

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. 43 yaşındaki F.K., telefonuna gelen bir çağrıyla hayatının şokunu yaşadı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmelerine inanan F.K., mobil bankacılık uygulaması üzerinden karşı tarafa tam 750 bin TL transfer etti.

Dolandırıldığını anlayan mağdur, vakit kaybetmeden Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulundu.

PARA TRAFİĞİ KUYUMCUDA SON BULDU

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, paranın izini sürerek kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik incelemeler sonucu, mağdurdan alınan paranın önce şüpheli Ö.K.’nin hesabına aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin iz kaybettirmek amacıyla parayı buradan da başka bir ildeki kuyumcunun hesabına gönderdiği ve bu tutar karşılığında altın alarak dükkandan ayrıldıkları tespit edildi.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü koordineli operasyon neticesinde kimlikleri tespit edilen Ö.K., H.U.A. ve E.C. kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli olduEğitim
NBA'de geceye damga vuran olay: Saha karıştı, 4 oyuncu ve 1 başantrenör atıldı!NBA'de geceye damga vuran olay: Saha karıştı, 4 oyuncu ve 1 başantrenör atıldı!Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsun dolandırıcılık
Günün Manşetleri
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
İstanbul dahil 14 ilde operasyon
Bakan Yumaklı Kahramanmaraş'ta konuştu
Erman Toroğlu hakkında soruşturma
Kanatlı eti ihracatı durduruldu
Avukatların gelir beyanları mercek altında
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Zehir tacirlerine geçit yok!
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"
Çok Okunanlar
10 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları 10 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları
Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar oldu?
10 Şubat hava durumu 10 Şubat hava durumu
Gazete manşetleri 10 Şubat Salı Gazete manşetleri 10 Şubat Salı
2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu 2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu