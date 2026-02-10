Samsun'da "banka görevlisiyim" yalanıyla 750 bin liralık vurgun

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. 43 yaşındaki F.K., telefonuna gelen bir çağrıyla hayatının şokunu yaşadı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmelerine inanan F.K., mobil bankacılık uygulaması üzerinden karşı tarafa tam 750 bin TL transfer etti.

Dolandırıldığını anlayan mağdur, vakit kaybetmeden Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulundu.

PARA TRAFİĞİ KUYUMCUDA SON BULDU

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, paranın izini sürerek kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik incelemeler sonucu, mağdurdan alınan paranın önce şüpheli Ö.K.’nin hesabına aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin iz kaybettirmek amacıyla parayı buradan da başka bir ildeki kuyumcunun hesabına gönderdiği ve bu tutar karşılığında altın alarak dükkandan ayrıldıkları tespit edildi.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü koordineli operasyon neticesinde kimlikleri tespit edilen Ö.K., H.U.A. ve E.C. kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.