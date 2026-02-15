Samsun’da deprem... Osman Bektaş’dan ‘Büyük Deprem’ açıklaması

Samsun Vezirköprü'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Osman Bektaş'tan kritik analiz geldi. Bektaş, sarsıntının bölge için "büyük deprem" habercisi olup olmadığına dair o soruyu yanıtladı

Yayınlanma:

İstanbul’da gece saatlerinde Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, bugün 15 Şubat 2026 saat 00.20’de, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirilmedi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu

Depremin ardından bu sabah açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, meydana gelen sarsıntının bölgenin aktif tektonik yapısıyla uyumlu olduğunu belirtti. Depremi "Kuzey Anadolu Fay Zonu içi, sığ bir gerilme boşalması" olarak tanımlayan Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu deprem bölgenin aktif tektonik karakteriyle uyumludur. Olağan bir Kuzey Anadolu Fay Zonu içi, sığ, gerilme boşalmasıdır. Tek başına 'büyük deprem geliyor' anlamı taşımaz. Yıkıcı değil, panik yapar. Geçmiş olsun."

Samsun’da deprem... Osman Bektaş’dan ‘Büyük Deprem’ açıklaması - Resim : 1

