İktidar ile muhalefet, Samsun'daki 100. yıl kutlamalarında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan siyasi parti liderleri ile selamlaştı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından tüm liderler Tütün İskelesi'nde birlik pozu verdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenlerine katıldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi törende yer aldı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet partilerinin genel başkanlarının birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.Kalın, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin birlikte çekilen fotoğrafının altına şu mesajı yazdı:"19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'dan güzel bir kare."