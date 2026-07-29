Samsun’da sahte polis kabusu: “Evdeki altınları inceleyeceğiz” dediler, 1.5 milyon lirayı çaldılar!

Dolandırıcılık Bürosundaki sorgulaması tamamlanan 25 yaşındaki M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Ekiplerin operasyonuyla gözaltına alınan şüpheli, mağdurun evine giderek yüksek miktardaki serveti bizzat elden teslim alan kurye olarak aranıyordu.

SUÇ ÖRGÜTÜ YALANIYLA KORKU SALDILAR

Atakum ilçesinde meydana gelen olay, yabancı uyruklu 48 yaşındaki M.İ.'nin telefonla aranmasıyla başladı. Telefondaki kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak M.İ.'nin kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kullanıldığını iddia etti. Bu yöntemle mağdurun üzerinde büyük bir korku ve panik ortamı oluşturan dolandırıcılar, sözde yürütülen bir soruşturmayı bahane etti.

Şüpheliler, evde bulunan tüm nakit para ve ziynet eşyalarının acilen incelenmesi gerektiğini bildirdi. M.İ., kendisine anlatılan senaryoya inanarak toplam değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lirayı bulan altın ve parasını evine gelen kişiye elden teslim etti.

KURYENİN İZİ ÇORUM'DA BULUNDU

İhbarın alınmasıyla birlikte harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, mağdurun ikametine giderek para ve altınları teslim alan kişinin M.C. olduğu tespit edildi.

1.5 MİLYON LİRALIK SERVET ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şüphelinin izini Çorum'a kadar sürdü. M.C.'nin bulunduğu adresin belirlenmesi üzerine, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir operasyon düzenlendi. Ortak operasyonda M.C. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, suça konu olan yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki nakit para ve ziynet eşyalarının tamamı şüphelinin üzerinde bulundu.

Bulunan tüm para ve altınlara, asıl sahibi olan M.İ.'ye iade edilmek üzere emniyet tarafından el konuldu.