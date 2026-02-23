Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Anne ve oğlu 230 bin hapla yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kiraladıkları evlerde 230 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilen anne ve oğlu gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Anne ve oğlu 230 bin hapla yakalandı - Resim: 1

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önceden belirlenen iki adrese operasyon gerçekleştirdi.

1 7
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Anne ve oğlu 230 bin hapla yakalandı - Resim: 2

Baskınlarda, 31 yaşındaki Z.S. ile 55 yaşındaki annesi Ü.S.'nin kiraladığı konutlar hedef alındı.

2 7
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Anne ve oğlu 230 bin hapla yakalandı - Resim: 3

BİR EVİ DEPO OLARAK KULLANMIŞLAR

Şüphelilere ait iki farklı adreste yapılan detaylı aramalarda toplam 230 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 7
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Anne ve oğlu 230 bin hapla yakalandı - Resim: 4

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, söz konusu konutlardan birinin anne ve oğulun ikametgahı olduğu, diğer adresin ise tamamen uyuşturucu maddeleri saklamak ve depolamak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

4 7
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Anne ve oğlu 230 bin hapla yakalandı - Resim: 5

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Z.S. ve annesi Ü.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

5 7
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Anne ve oğlu 230 bin hapla yakalandı - Resim: 6

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Z.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 7
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Anne ve oğlu 230 bin hapla yakalandı - Resim: 7

Annesi Ü.S. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

7 7
samsun narkotik