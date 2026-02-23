Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Anne ve oğlu 230 bin hapla yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kiraladıkları evlerde 230 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilen anne ve oğlu gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önceden belirlenen iki adrese operasyon gerçekleştirdi.
Baskınlarda, 31 yaşındaki Z.S. ile 55 yaşındaki annesi Ü.S.'nin kiraladığı konutlar hedef alındı.
BİR EVİ DEPO OLARAK KULLANMIŞLAR
Şüphelilere ait iki farklı adreste yapılan detaylı aramalarda toplam 230 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, söz konusu konutlardan birinin anne ve oğulun ikametgahı olduğu, diğer adresin ise tamamen uyuşturucu maddeleri saklamak ve depolamak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Z.S. ve annesi Ü.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Z.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Annesi Ü.S. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.