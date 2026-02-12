Samsun'da yasa dışı bahis soruşturması: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlının jandarmadaki sorgu ve işlemleri sona erdi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye götürüldü.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 18 kişi takibe alındı. Şüphelilerin 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçunu işledikleri belirlendi.

Bu kapsamda Samsun, Kocaeli ve İstanbul'da 9 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 17 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

samsun operasyon
