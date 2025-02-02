Samsunspor'dan transfer yasağı açıklaması geldi!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, FIFA nezdinde açık davaları ve borçlarının olmadığını duyurdu.

Sude İnak Sude İnak
Samsunspor'dan transfer yasağı açıklaması geldi!
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FIFA tarafından verilen iki dönem transfer yasağı cezası yeni sezonda bitecek olan Samsunspor tarafından ceza ve borç konusunda açıklama yapıldı.

Kulüp Avukatı Anıl Dinçer imzalı yazılı olarak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz dönemlerde, eski futbolcumuz Moryke Fofana da dahil olmak üzere dört futbolcumuz, kulübümüz tarafından yapılan testlere katılmamış, bunun üzerine kulübümüz ilgili futbolculara disiplin cezası vermiştir. Bu süreç sonrasında eski futbolcumuz Moryke Fofana, FIFA’ya başvurmuş ve dava sonucunda FIFA, oyuncuyu kısmen haklı bulmuştur.

"TRANSFER YASAĞIYLA KARŞI KARŞIYA KALMAYACAKTIR"

Ancak, kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu dosya, Kasım 2024’te FIFA nezdinde kapatılmıştır. Şu anda FIFA nezdinde kulübümüzün hiçbir borcu ve açık davası bulunmamaktadır. Samsunspor Futbol Kulübü olarak, Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’ın öncülüğünde tüm hukuki ve ekonomik süreçleri büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütmekteyiz. Kulübümüz, bir daha transfer yasağı ile de karşı karşıya kalmayacaktır.

"HUKUKİ CEVABI ANINDA ALACAKTIR"

Buna rağmen, aylar önce kapanmış bir dosya üzerinden kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmaya çalışanların, dünkü mağlubiyetin ardından böyle bir girişimde bulunmaları manidardır. Samsunspor’un adını kullanarak kamuoyu ve taraftarlarımızı yanıltmaya çalışan kötü niyetli kişi ve kurumlar hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılacak ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Avrupa yolunda ilerleyen kulübümüze engel olmaya çalışan herkes, gereken hukuki cevabı anında alacaktır."

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