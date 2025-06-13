Sanal kumar çetelerine darbe: 36 ilde dev operasyon, 104 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "yasa dışı bahis" suçuna yönelik kapsamlı operasyonlara ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve 7 ay süren çalışmaların ardından 36 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

104 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar, il emniyet müdürlüklerine bağlı siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından yürütüldü. Yerlikaya, operasyonlar sonucunda yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleri yürüten, sosyal medya platformları üzerinden reklam yapan ve bu faaliyetlere teşvik eden 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca, çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.

FENOMEN HESAPLAR DA TAKİPTEYDİ

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlar kapsamında 1 milyondan fazla takipçisi bulunan anonim ve "fenomen" olarak nitelendirilen sosyal medya hesaplarının kullanıcıları da şüpheliler arasında yer aldı. Bu hesapların yasa dışı bahis sitelerine reklam hizmeti verdiği ve kullanıcıları sanal kumar oynama yönünde teşvik ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların başarılı şekilde gerçekleştirilmesinde katkı sunan valilikleri, cumhuriyet başsavcılıklarını, il emniyet müdürlüklerini ve görevli polisleri tebrik etti. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”