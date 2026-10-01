Sanatçı Güllü'nün ölümünde duruşma: Sanık kızı Tuğyan mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ses sanatçısı Güllü'nün ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sanatçı Güllü'nün ölümünde duruşma: Sanık kızı Tuğyan mahkemede gözyaşlarına boğuldu!
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 Annesini "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı.

"AĞIR BİR İTHAMIN KARŞISINDAYIM"

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, maktulün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada zaman zaman ağladığı görülen Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki suçlamaları kesin bir dileyle reddetti:

"Suçlamayı Kabul Etmiyorum: 10 aydır yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Sosyal medyada özel hayatım, her şeyim paylaşılıyor. Çok ağır bir ithamın karşısındayım." dedi.

Olay Anını Anlattı: Olay günü yaşananları aktaran Gülter, "Sultan'la beraber oynuyorduk. Annem girdi, benimle oynadı, Sultan'la oynadık. Sultan aynaya bakıyor, ben yanındayım o sıra. Sonra çok büyük bir ses duyduk. Sonra bir baktım annem yoktu. Sultan'a bağırdım, sonra aşağı indik zaten. Arkam dönükken annem pencereden düşmüş, nasıl düştüğünü görmedim. Odamın zemininde ıslaklık fark etmedim" şeklinde savunma yaptı.

TANIK DİNLENMESİYLE DEVAM EDİYOR

Duruşma, sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in savunmasının ardından sürerken; olayla ilgili "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle hakkında ayrı dava açılan Sultan Nur Ulu da duruşmada tanık sıfatıyla dinlenmek üzere hazır bulunduruluyor.

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