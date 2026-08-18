Sanatçı Güllü'nün ölümünde iddianame kabul edildi: Kızına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Tanık R.G., Gülter'in yıllar önce de annesini öldüreceğini söylediğini duyduğunu, Gül Tut'un yükseklik korkusu olduğunu, yüksek yerlerde cam kenarına yaklaşamadığını ve evine can güvenliği amacıyla güvenlik kamerası taktırdığını beyan etti. S.C. isimli tanık, şüphelinin annesiyle tartışıp evden ayrıldığı dönemlerde kendisine "Bir gün ya annemi ya da kendimi öldüreceğim" dediğini öne sürdü. K.T. ise anne-kız arasındaki geçmişe dayalı ciddi sorunlara, Tut'un yükseklik korkusuna ve Gülter'in saldırgan yapısına dikkat çekti.