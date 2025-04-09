Sanatçı Sevinç Eratalay gözaltına alındı

Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçesiyle Antalya’daki evinde gözaltına alındı. Eratalay’ın Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölüm yıldönümüne ilişkin paylaşımı nedeniyle ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sanatçı Sevinç Eratalay gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

Sanatçı ve besteci Sevinç Eratalay, sabah saatlerinde Antalya’daki evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işleminin, Eratalay’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir anı paylaşımına dayandığı bildirildi.

Haber Global'e göre, gözaltı gerekçesinin, Eratalay'ın sosyal medya hesabından Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürülmesinin  yıldönümüne ilişkin paylaşımı olduğu öğrenildi. Söz konusu paylaşım nedeniyle hakkında işlem başlatılan sanatçı, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SEVİNÇ ERATALAY KİMDİR?

1959 yılında Burdur’un Tefenni ilçesinde doğan Sevinç Eratalay, 1980 yılında İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında ilk albümünü çıkaran sanatçı, 80’li ve 90’lı yıllarda özellikle toplumsal duyarlılığı yüksek eserleriyle tanındı.

Sanat kariyerinde Arif Sağ, Ahmet Koç, Onur Akın, Ahmet Kaya, Ferhat Tunç gibi isimlerle çalıştı. Nazım Hikmet, Ahmet Arif gibi önemli şairlerin şiirlerini besteleyerek seslendirdi. "Eylem Güzeli", "Mahir’in Türküsü", "Utangaç Vatanım" gibi eserlerle tanınan Eratalay, ozan geleneğini sahnede bağlamasıyla sürdüren sanatçılar arasında yer alıyor.

Diyarbakır-Bingöl yolunda dehşet: Yolcu minibüsü devrildi, 7 yaralıDiyarbakır-Bingöl yolunda dehşet: Yolcu minibüsü devrildi, 7 yaralıYurt
Günün Manşetleri
İstanbul ve Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu
İklim Kanunu Teklifi geri çekilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu açıklaması
Gazze'deki can kaybı 50 bin 810'a ulaştı
CHP’li Başkan Umut Yılmaz’dan zehir zemberek istifa açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 şehre genelge
Çin’den ABD’ye vergi resti
Kapıkule'de rüşvet operasyonu
Bayramda yollar kan gölüne döndü
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Çok Okunanlar
Akaryakıtta peş peşe indirim! Akaryakıtta peş peşe indirim!
7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor!
Altın fiyatlarında şok dalgalanma Altın fiyatlarında şok dalgalanma
10 ilde tehlike alarmı! 10 ilde tehlike alarmı!
CHP’de olağanüstü kurultay krizi CHP’de olağanüstü kurultay krizi