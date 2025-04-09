Sanatçı Sevinç Eratalay gözaltına alındı

Sanatçı ve besteci Sevinç Eratalay, sabah saatlerinde Antalya’daki evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işleminin, Eratalay’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir anı paylaşımına dayandığı bildirildi.

Haber Global'e göre, gözaltı gerekçesinin, Eratalay'ın sosyal medya hesabından Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürülmesinin yıldönümüne ilişkin paylaşımı olduğu öğrenildi. Söz konusu paylaşım nedeniyle hakkında işlem başlatılan sanatçı, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SEVİNÇ ERATALAY KİMDİR?

1959 yılında Burdur’un Tefenni ilçesinde doğan Sevinç Eratalay, 1980 yılında İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında ilk albümünü çıkaran sanatçı, 80’li ve 90’lı yıllarda özellikle toplumsal duyarlılığı yüksek eserleriyle tanındı.

Sanat kariyerinde Arif Sağ, Ahmet Koç, Onur Akın, Ahmet Kaya, Ferhat Tunç gibi isimlerle çalıştı. Nazım Hikmet, Ahmet Arif gibi önemli şairlerin şiirlerini besteleyerek seslendirdi. "Eylem Güzeli", "Mahir’in Türküsü", "Utangaç Vatanım" gibi eserlerle tanınan Eratalay, ozan geleneğini sahnede bağlamasıyla sürdüren sanatçılar arasında yer alıyor.