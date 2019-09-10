Sanatçı Yudum'dan Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek

Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Yudum, çocuğu ile çektiği videoda bestelediği türküyü seslendirdi.

"Analar direniyor" ve "Analar ağlamasın" ifadelerini kullanan Yudum, türküyü gözyaşları ile seslendirdi.

Türkünün sonunda "Analar ağlamasın" ifadesini tekrarlayan sanatçı Yudum, "‪Yürek yanan bir ana var, Evlat diye tutuşan, Dönsün diye yalvaran, #analarağlamasın #AnalarDireniyor" paylaşımı yaptı.

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