Sanatçı Yudum'dan Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek
Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere seslendirdiği türkü ile destek verdi. Yudum, çocuğu ile çektiği videoda "Analar direniyor" ve "Analar ağlamasın" dedi
GÜNDEM 10.09.2019, 11:53
Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.
Yudum, çocuğu ile çektiği videoda bestelediği türküyü seslendirdi.
"Analar direniyor" ve "Analar ağlamasın" ifadelerini kullanan Yudum, türküyü gözyaşları ile seslendirdi.
Türkünün sonunda "Analar ağlamasın" ifadesini tekrarlayan sanatçı Yudum, "Yürek yanan bir ana var, Evlat diye tutuşan, Dönsün diye yalvaran, #analarağlamasın #AnalarDireniyor" paylaşımı yaptı.
ulusal.com.tr
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