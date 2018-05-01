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Sanatçılar, "Perinçek’e bir imza da benden" dedi
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Sanatçılar, "Perinçek’e bir imza da benden" dedi

Sanatçılar, "Perinçek’e bir imza da benden" dedi. Muğlalı aydınlardan Perinçek’e destek açıklamaları geldi.

Sanatçılar, "Perinçek’e bir imza da benden" dedi

Vatan Partisi’nin başlattığı 100 bin imza seferberliği Türkiye’nin dört bir yanından yurttaşlar katılılıyor. 

Perinçek için bir yandan imza masaları açılıyor diğer yandan sanatçı ve yazarlardan destek mesajları geliyor. 

Bodrum’da yaşayan ve sanat galerisi sahibi olan ressam Ali Koçak, “Perinçek’e bir imza da benden” diyor. 

Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Köyceğiz’den destek geldi.

“Ölümün ağzı” romanıyla bilinen ve ödüllü yazar İrfan Yalçın, "Cumhurbaşkanı adayım Doğu Perinçek" dedi. 



HABER-KAMERA: ANIL HANÇERLİ
ulusal.com.tr

 

Etiketler; #muğla
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