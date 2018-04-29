Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza seferberliğine katılan sanatçılar gün gün artıyor. AKP'nin son 16 yılda Türkiye'deki sanatı enkaza çevirdiğine dikkat çeken sanatçılar, Vatan Partisi iktidarıyla sanatın hak ettiği değeri bulacağını vurguladı.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza seferberliğine toplumun her kesiminden destek gelmeye devam ediyor.Seferberliğe katılanlar arasında çok sayıda sanatçı da var.Ulusal Kanal'da yayınlanan "Haber Artı" programına katılan sanatçılar, 24 Haziran erken seçim kararını değerlendirdi.Sanatçılar, AKP'nin 16 yıllık iktidarı döneminde sanatı enkaza çevirdiğini söyledi.Sanat ve sanatçının hak ettiği değeri bulması için Vatan Partisi iktidarını işaret eden sanatçılar, meslektaşlarını 4-9 Mayıs'ta Perinçek'in adaylığı için imza vermeye çağırdı.