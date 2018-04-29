Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza seferberliğine toplumun her kesiminden destek gelmeye devam ediyor.
Seferberliğe katılanlar arasında çok sayıda sanatçı da var.
Ulusal Kanal'da yayınlanan "Haber Artı" programına katılan sanatçılar, 24 Haziran erken seçim kararını değerlendirdi.
Sanatçılar, AKP'nin 16 yıllık iktidarı döneminde sanatı enkaza çevirdiğini söyledi.
Sanat ve sanatçının hak ettiği değeri bulması için Vatan Partisi iktidarını işaret eden sanatçılar, meslektaşlarını 4-9 Mayıs'ta Perinçek'in adaylığı için imza vermeye çağırdı.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.