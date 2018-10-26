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Sanatçılardan TGB'ye destek

Ayla filminin senaristi Yiğit Güralp ve Müzisyen Tuna Kiremitçi, Türkiye Gençlik Birliği’nin düzenlediği “Türkiye’ye Sahip Çık” yürüyüşüne destek amaçlı çağrı videosu yolladı.

Sanatçılardan TGB'ye destek

Sanatçılardan, 29 Ekim’de 1. Meclis önünden Anıtkabir’e Andımız okuyarak yürüyecek olan TGB’ye destekler geliyor. Ayla filminin senaristi Yiğit Güralp ve Müzisyen Tuna Kiremitçi, TGB’ye “Andımız’a Sahip Çık, Türkiye’ye Sahip Çık” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe desteklerini belirten çağrı videoları gönderdi. TGB çağrı videolarını resmi sosyal medya hesaplarından yayınladı.

‘29 EKİM’İ ONURLA, COŞKUYLA ANDIMIZ’I OKUYARAK KUTLAYALIM’
Güralp, TGB’ye yolladığı videoda “Son yıllarda çocuklarımızın maruz kaldığı mide bulandırıcı taciz olaylarının artışından sonra ben de Andımız’ı anımsatmış ve içindeki küçüklerimizi korumak cümlesinin ne kadar değerli olduğunu umarım artık daha iyi anlamışızdır demiştim. İşte şimdi bu Cumhuriyet Bayramını onurla, coşkuyla ve gururla Andımız’ı okuyarak hep beraber kutlayalım. Yüce Türk milletine iyi bayramlar.” ifadelerine yer verdi.



‘YAPILACAK EN GÜZEL ŞEY YÜZ BİNLERLE ANDIMIZ’I OKUMAK’
Kiremitçi ise, “Bu 29 Ekim’de yapılacak en güzel şey Ata’mızın huzurunda Anıtkabir’de yüz binlerle beraber Andımız’ı okumaktır. Bunun için herkesi Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e olan yürüyüşe, Türkiye Gençlik Birliği ile beraber yürümeye davet ediyoruz.” dedi.

“Türkiye’ye Sahip Çık, Andımız’a Sahip Çık”  sloganıyla düzenlenen yürüyüş, 29 Ekim günü saat 15.00’te Birinci Meclis önünden başlayarak Anıtkabir’e yapılacak.



ulusal.com.tr
 

Etiketler; #tgb #destek #Andımız #29 ekim
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