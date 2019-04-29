İstanbul Sancaktepe'de bir ilkokulun yanında bulunan parkta derin çatlaklar oluştu. Park güvenlik amaçlı kapatıldı ancak 5 santimetreye kadar varan çatlaklar, okul binasına kadar uzanıyor. Uzmanlara göre çatlakların nedeni parkın yanında bulunan istinat duvarından kaynaklanıyor. Benzer bir vakaa ise daha bir kaç gün önce Esenyurt'ta yaşandı.

İstanbul tabiri yerindeyse çatlıyor hatta çöküyor. Şimdi de Sancaktrepe'de bir ilkokulun yanında bulunan parkta derin çatlaklar oluştu. Bu çatlaklar 2-3 santimetreye kadar varıyor.



Daha bir kaç gün önce Esenyurt'ta oluşan çatlakların bu defaki adresi Sancaktepe'de bulunan Safa İlkokulu'nun yanındaki park oldu.



Çatlaklar parkın başından itibarern başlıyor ve safa ilkokulana kadar ilerliyor. Ve çocuklar için hiçbir güvenlik önlemi alınmış değil.



Uzmanlara göre çatlaklar 2 yıl önce oluştu.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gelmişti. Ancak tedbir kaldırıldı ve çocuklar oynamaya devam ediyor.



Yine uzmanlara göre çatlakların oluşmasının nedeni parkın yanında bulunan istinat duvarı. Ekipler olaydan saatlewr sonra yine olay yerine gelip parkı boşalttı.



Yer yer 5 santimetreye kadar varan çatlakların nedenin bu istinat duvarı olduğu söyleniyordu. Ekipler bu duvarı ibb öncülüğünde güçlendirecek.





ulusal.com.tr