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Sancaktepe'de kaçak kahve ve ilaç operasyonu

İki adrese düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla üretildiği belirlenen ilaç ve kahve ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

Sancaktepe'de kaçak kahve ve ilaç operasyonu

İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla üretildiği tespit edilen ilaç ve kahve ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Yadigar Sokak üzerindeki Otomer Sitesi içerisinde sahte ilaç ve kahve üretildiğine dair ihbar geldi.

İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu iki adrese baskın düzenledi. Operasyonda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.

İş yerlerinde yapılan aramada, kaçak yollarla üretildiği belirlenen, ünlü markaların ismiyle ambalajlanan 7 bin paket kahve ile 5 bin paket kahve ele geçirildi. Bunlarla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak imalathanede markaları kullanılan ilaç ve kahve firmasının şüphelilerden şikayetçi olacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kaçak gıda #kaçak ilaç #Sancaktepe
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