İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter kazasında şehit olan 4 asker memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit askerler Ankara, Bursa ve Bitlis'te düzenlenen törenlerin ardından toprağa veridi. Ankara'da yapılan törenlere Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli ve bakanlar da katıldı.

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesini engellemek ve sivil halkın zarar görmemesi için son ana kadar mücadele edip, canlarını feda eden 4 kahraman asker son yolculuğuna uğurlandı.



Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli için memleketleri Ankara'da tören düzenlendi.



Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazına mütakip cenaze namazının ardından 2 şehit Cebeci Askeri Şehitliğin'de toğrağa verildi.



Törene, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve birçok siyasi katıldı.



Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan, memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde defnedildi.



Şehidin tabutu önce Güroymak Gençlik Merkezi Spor Salonu'na getirildi. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajının okunmasının ardından Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında görevli İkmal Yüzbaşı Bekir Alparslan bir konuşma yaptı.



Şehidin naaşı, törenin ardından ailesinin yaşadığı Budaklı köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.



Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever için memleketi Bursa’da cenaze töreni düzenlendi.



Şehit Yurtsever'in naaşı, önce helallik alınması için merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak'taki babaevine götürüldü. Daha sonra şehidin naaşı Mihraplı Camii'ne getirildi.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve vatandaşlar katıldı.



Şehit Yurtsever'in naaşı, burada kılınan namazın ardından Hamitler Şehitliği'ne defnedildi.



