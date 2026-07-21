Sanchez artık Oflu! Of Belediyesi'nden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e fahri hemşehrilik beratı

Trabzon'un Of ilçesinde Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun düzenlediği basın toplantısında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İspanya Milli Takımı'na yönelik alınan yeni meclis kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Bilindiği üzere İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu şampiyonluğun ardından İspanyol hükümetinin ve milli takımın Filistin'e yönelik destekleyici tavrı, Trabzon'da karşılık buldu.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONUNUN FİLİSTİN DURUŞUNA TRABZON'DAN DESTEK

Belediye Başkanı Sarıalioğlu, İspanya Milli Takımı'nı kutlayarak, sergiledikleri sportmenlik ve insani duruştan ötürü tebriklerini iletti. Futbolcuların ve teknik heyetin Filistinlilerin yaşadığı insani dram karşısında sessiz kalmamasının sadece spor dünyasında değil, insanlık vicdanında da yer edindiğini belirten Sarıalioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Mazlumun kimliğine, dinine ya da coğrafyasına bakmadan adaletin ve insanlığın yanında saf tutan bu onurlu tavrı takdirle karşılıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gerçek şampiyonluk sadece sahada kazanılan kupalarla değil, insanlığın ortak değerlerini cesaretle savunabilmekle mümkündür. Bu anlamlı duruşlarından dolayı İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez'i, İspanya Milli Takımı'nın teknik heyetini ve tüm futbolcularını gönülden kutluyorum."

SANCHEZ'E FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI

Açıklamaların ardından Of Belediye Meclisinin aldığı resmi karar duyuruldu. Sarıalioğlu, Of Belediyesi olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e fahri hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdıklarını bildirdi. Yasal prosedürün tamamlandığını belirten Sarıalioğlu, "Bu beratın kendilerine hayırlı olmasını diliyor, dost İspanya halkına Of'umuzun, Trabzon'umuzun ve aziz milletimizin selamlarını iletiyoruz. Of halkının duygu ve düşüncelerine tercüman olmak adına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (r) bendi kapsamında Pedro Sanchez'e 'Of İlçesi Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesini Of Belediye Meclisi olarak uygun gördüğümüzü bugün kamuoyuna ilan ediyoruz." dedi.

BAŞBAKAN VE ŞAMPİYON TAKIMA OF DAVETİ

Basın toplantısının son bölümünde Filistin meselesinin evrensel boyutuna değinen Sarıalioğlu, bu konunun yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın vicdan meselesi olduğunu vurguladı. Alınan kararların ve yapılan açıklamaların ardından Sarıalioğlu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nı Trabzon'un Of ilçesine davet etti.