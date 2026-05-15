Sanchez: Lamine Yamal ile gurur duymak için bir nedenimiz daha oldu

Lamine Yamal’ın FC Barcelona’nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıması uluslararası tartışma yarattı. İsrail’den gelen tepkilere, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez karşılık verdi.

Barcelona’nın 11 Mayıs’taki La Liga şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıyan Yamal’a ilişkin açıklama yapan Yisrael Katz, genç futbolcunun “İsrail’e karşı nefreti kışkırttığını” öne sürdü.

Katz, Barcelona Kulübü’nün de “bu kışkırtıcılığı desteklemediğine dair açıklama yapması gerektiğini” savundu.

SANCHEZ’DEN İSRAİL’E TEPKİ

İspanya Başbakanı Sanchez ise X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail cephesine sert ifadelerle yanıt verdi.

Açıklama şu şekilde:

“Bir devletin bayrağını dalgalandırmanın ‘nefret kışkırtıcılığı’ olduğunu düşünenler, ya akıl sağlığını yitirmiş ya da kendi alçaklıklarının karanlığında kör olmuş.

Lamine yalnızca milyonlarca İspanyol’un Filistin’le hissettiği dayanışmayı ifade etti. Onunla gurur duymak için bir nedenimiz daha oldu.”

NE OLMUŞTU?

İspanya Milli Takımı forması da giyen Yamal’ın baba tarafından Fas, anne tarafından ise Ekvator Ginesi kökenli olduğu belirtildi. Genç futbolcunun kutlamalarda Filistin bayrağıyla verdiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.