Şanlı Bayrağa uzanan ellere kelepçe: EGM'den ODTÜ’deki saldırıya yanıt

ODTÜ Bahar Şenliği'nde stadyumdaki konser sırasında Türk bayrağı açan öğrencilere saldırılması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve ODTÜ Rektörlüğü eş zamanlı harekete geçti. Sosyal medyadaki infial yaratan görüntülerin ardından kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; saldırganlar arasında terör örgütü bağlantılı isimlerin olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atan öğrencilerin ölümle tehdit edildiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.



EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: "AL BAYRAK MUKADDES EMANETTİR"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 6 Mayıs’ta yaşanan olaylara ilişkin yayımladığı resmi açıklamada, Türk bayrağının milletin bağımsızlık simgesi olduğunu vurgulayarak kararlı bir duruş sergiledi. Açıklamada şu detaylar öne çıktı:

Olaylara karıştığı teknik takiple saptanan İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E. ve B.D. isimli 6 şahıs yakalandı. Bayrağın şehitlerin aziz hatırası ve istiklal ruhunu yaşattığı belirtilerek, saygısızlığa asla müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.



REKTÖRLÜKTEN İNCELEME KARARI

ODTÜ Rektörlüğü, üniversite yerleşkesinde düzenlenen 37. Uluslararası Bahar Şenliği’nde yaşanan bu fiziksel müdahaleyi kabul edilemez olarak nitelendirdi. Rektörlükten yapılan açıklamada;

Türk bayrağına yönelik hiçbir saygısız davranışın kampüs sınırları içerisinde karşılıksız kalmayacağı,

Öğrencilerin bayrak açmasının engellenmeye çalışılmasına dair tüm kamera kayıtlarının incelendiği ve disiplin süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.



"SALDIRGANLAR ARASINDA DHKP-C SORUMLUSU VAR"

Olayın perde arkasına dair en sarsıcı açıklama Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin’den geldi. Çetin’in iddiaları, şenlik alanındaki güvenliğin nasıl delindiğine dair soru işaretlerini artırdı:

Saldırgan grubun içerisinde, 2018 yılında DHKP-C’nin Ankara sorumlusu olarak tutuklanan bir şahsın da yer aldığı iddia edildi. "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atan ve Türk bayrağı taşıyan gençlerin, şenlik alanında açıkça ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

Çetin, terör örgütü uzantılarının üniversite şenliğine sızmasını bir "akıl tutulması" olarak niteleyerek yetkilileri göreve çağırdı.