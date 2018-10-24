Şanlıurfa'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. İsveç'ten gelen PKK yöneticisi de Diyarbakır'da MİT operasyonuyla yakayı ele verdi.

PKK'lılar tek tek etkisiz hale getiriliyor, saldırı planları su yüzüne çıkıyor.



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup PKK'lının olduğu tespit edildi. Anında operasyon başlatıldı. Terk edilmiş bir binada olduğu belirlenen 2 PKK'lı sıcak temasta öldürüldü.



Bölgede operasyonlar sürüyor.



Diyarbakır'da ise PKK büyük darbe aldı. İsveç’te örgütün yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen H.B. gittiği Diyarbakır’da MİT ve Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile yakalandı.



Gözaltına alınan H.B.'nin Türkiye’de bazı örgüt üyeleriyle görüşme yapmak için geldiği öğrenildi.



2017 yılında Güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist K.B de yakayı ele verdi



Terörist K.B'nin Şenoba beldesindeki bir mağarada olduğu bilgisi üzerine operasyon yapıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren K.B. çıkan çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi.



ulusal.com.tr





