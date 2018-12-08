banner999
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
Putin'den Yunanistan'a 'TürkAkım' mesajı
Putin'den Yunanistan'a 'TürkAkım' mesajı
İstanbul'da 39 ilçede asayiş uygulaması
İstanbul'da 39 ilçede asayiş uygulaması
Trump o görev için adayını belirledi
Trump o görev için adayını belirledi

Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı.

Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahsız olarak yakalandı.

Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Van'da terör operasyonu

Van'da da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Seyrantepe Mahallesi Düzyol Caddesi'nde bulunan bir binada arama yaptı. 

Aramada keskin nişancı tüfeği, 5 şarjör ve silaha ait 600 fişek, 6 kalaşnikof silaha ait şarjör ve 596 fişek, kütüklük, hücum yeleği ile askeri giyim malzemeleri ele geçirildi. 

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ceylanpınar #şanlıurfa #terörist
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.