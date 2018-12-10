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Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi Suriyeli kadın tutuklandı

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir terörist yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi Ş.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu kadın, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ş.H'nin daha önce Suriye'de terör örgütü içinde yer aldığı tespit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #terörist
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