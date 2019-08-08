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Şanlıurfa'da bombalı saldırı hazırlığındaki kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Haşimiye Meydanı'nda polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şüpheli, elindeki poşeti atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, polis ekiplerince yakalandı

Şanlıurfa'da bombalı saldırı hazırlığındaki kişi yakalandı

Şanlıurfa'da bombalı saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen kişi, patlayıcı madde ile gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Haşimiye Meydanı'nda polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şüpheli, elindeki poşeti atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, polis ekiplerince yakalandı. 

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yolu trafiğe kapatarak çevredekileri uzaklaştırdı. Özel giyimli bomba imha ekipleri tarafından incelenen poşet, kontrollü olarak imha edildi. Poşetin içerisindeki patlayıcı madde olduğu tespit edildi. 

Gözaltına alınan zanlının kentte bombalı saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi. 

Öte yandan, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #canlı bomba #şanlıurfa
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